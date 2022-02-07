Мнение: Новости Олимпиады



Украинский финиш

Олимпиада, понятно, скучнейшая – но некоторые хохмы все-таки случаются. Вот это сообщение особенно понравится нам в России, по принципу “Отольются кошке мышкины слезки”. Кто-то скажет даже, что “китайцы за нас отомстили”. Сообщение такое:

“Китайская таможня не разрешила норвежцам провезти на Олимпиаду “лекарства от астмы”. Лидер норвежских лыжников в первой гонке пришёл 40-м”.

Или вот это – про украинских саночников (из фейсбука поэта Ивана Давыдова):

“На прошлой Олимпиаде моим кумиром стал украинский саночник Мандзий, который на вопрос журналиста о причинах неудачного выступления ответил честно и просто: «Я ебнулся с саней». Как-то сразу я саночника Мандзия зауважал тогда.

Так вот, вчера он. С саней. Стабильность, в общем, признак мастерства.

Про Мадзия – официально: “В одном и поворотов Мадзий не смог удержать равновесие и перевернулся. Это случилось ближе к финишу, поэтом 33-летний спортсмен из Тернополя успел пересечь финишную пряму, сделав это отдельно от снаряда. Подобная ситуация случилась и с Дукачем. 26-летний львовянин также не смог удержаться на санях до финиша, перевернувшись по ходу заезда”.

“Сделал это отдельно от снаряда”! Прекрасно.

И опять Иван Давыдов сообщает: “А сегодня российский лыжник Большунов прыгал от счастья на пьедестале при вручении наград и оный пьедестал сломал”. И впрямь:

Или вот, Росбалт на проводе: “…как ее называют в иностранной прессе, самой странной Олимпиады. Странная она в основном из-за режима «ноль ковид», который китайские власти ввели для всех участников соревнований и членов делегаций. Если коротко, они организовали для них отдельное от всей страны пространство, внутри которого созданы беспрецедентные условия, призванные остановить распространение инфекции”.

1. Талисмана зимних Олимпийских Игр в Пекине 2022 года зовут, как описание множественного ушиба — Бин Двэнь Двэнь.

2. Китайские дружинники «свинтили» голландского репортера во время прямого эфира.

Голландский репортер, освещавший зимние Олимпийские игры в Пекине, «засветился» в прямом эфире в тот момент, когда китайская охрана (это были дружинники, не полиция) утащила его, даже не дождавшись окончания церемонии открытия. Сьорд ден Даас, корреспондент NOS Journaal, освещал открытие игр в Китае, когда в кадр вошел человек с красной повязкой на руке и схватил журналиста за плечи. Даас попытался продолжить трансляцию, но его унесли из кадра.

Причина такого поведения китайцев до конца неизвестна. Было высказано предположение, что репортаж журналиста был недостаточно фотогеничным, учитывая, что г-н ден Даас снимал на плохо освещенной улице, а не на гламурном стадионе «Птичье гнездо», сообщает Daily Beast.

3. Феноменальные костюмы сборной “ROC” (которую в России считают сборной России).

Костюмы у россиян были жуткие всегда (вспомнить хотя бы жуть ЧМ по футболу или на Олимпиаде в Сочи) – но в этот раз “модельеры в погонах” превзошли себя: сборная ROC – какой-то натуральный парад зомби. В масках и красных шапочках! Ошизеть.

4. Российское телевидение ни разу не показало Владимира Путина на трибунах «Птичьего гнезда». Ни разу!… Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Наши телеканалы не показали Путина на открытии Олимпиады, потому что он находится в специальной ложе и его не видно». Всем остальным мировым телеканалам Владимира Путина было прекрасно видно.

С. Наверно, с точки зрения агитпропа, один Путин в пустой ложе, одетый в какую-то жуткую шинель, смотрелся как-то совсем одиноко и потерянно.

5. 8. Изнутри Игры выглядят как ожившая антиутопия

Спортсмены уже описывают «антиутопические» сцены из Олимпийской деревни, включая барменов в СИЗ (костюмах химзащиты или защиты от инфекций), смешивающих коктейли, и роботов, распыляющих в воздухе облака дезинфицирующего средства. Китай провозгласил Игры «с нулевым уровнем ковида», пишет Daily Mail.

На видео, снятом в четверг в кондотеле Nanshanli, видно, как журналисты и олимпийский персонал в легких масках смешиваются с персоналом отеля в защитных костюмах. Китайцы опасаются, что Игры могут стать суперрассадником вируса COVID-19.

Около 20 тыс. местных волонтеров, помогающих проводить игры, также будут изолированы.

На протяжении всей зимней Олимпиады, которая началась сегодня и продлится до 20 февраля, все гости мероприятия будут находиться в «замкнутом контуре», что почти полностью отрежет их от внешнего мира, чтобы не распространять вирус.

Принято множество мер и построена целая инфраструктура, разделяющие олимпийцев и жителей Китая. Только один пример: для транспорта Игр выделены специальные полосы на автомагистралях, соединяющих зоны соревнований, и местным жителям грозит штраф, если они заедут на них.

6. Путин – нонконформист и антимасочник.

Негодующий твит журналиста “Эха Москвы”: “На церемонии открытия Олимпиады:

Спортсмены – в масках. Председатель КНР – в маске. Президент МОК – в маске.

Президент России – без маски. Вот к чему этот демарш?”

Блин! Хоть один повод гордиться президентом России!

И еще (слава Грете!) Олимпиада – реально ЗИМНЯЯ, впервые за много-много лет: в Китае – экстремальный дубак, Спортс.ру сообщает, что мороз “ощущается как минус 30”. Мы привыкли, что на соревнованиях лыжников и биатлонистов главная проблема организаторов – где снег взять; а на этот раз у спортсменов проблема, что они реально замерзают. Такая же проблема была бы и у зрителей; но, слава КПК, на Олимпиаде зрителей нет.