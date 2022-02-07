Гинцбург допустил вакцинацию от COVID детей младше шести лет назальным препаратом

Для вакцинации против коронавирусной инфекции детей от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат, сообщил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

По его словам, Центр им. Н.Ф. Гамалеи начал клинические испытания назальной формы вакцины. «Надеемся, что в течение 2,5-3 месяцев эти исследования закончатся», – сказал он.

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Ранее сообщалось, что дети переносят заболевание, вызываемое штаммом «омикрон», без осложнений, это может привести к завершению пандемии.

Напомним, что в понедельник в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».