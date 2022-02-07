 

Гинцбург допустил вакцинацию от COVID детей младше шести лет назальным препаратом

07.02.2022, 3:02, Новости дня
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Для вакцинации против коронавирусной инфекции детей от шести месяцев до шести лет может быть использован интраназальный препарат, сообщил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

«Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

По его словам, Центр им. Н.Ф. Гамалеи начал клинические испытания назальной формы вакцины. «Надеемся, что в течение 2,5-3 месяцев эти исследования закончатся», – сказал он.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сообщалось, что дети переносят заболевание, вызываемое штаммом «омикрон», без осложнений, это может привести к завершению пандемии.

Напомним, что в понедельник в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».



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