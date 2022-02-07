В Роспотребнадзоре рассказали о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом

Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом отмечается в России, сообщила в эфире канала «Россия 24» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», – цитирует ее РИА «Новости».

По ее словам, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ уже приличный, много людей переболело «омикроном».

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, при этом, по его словам, болезнь при этом не исчезнет.