В Роспотребнадзоре рассказали о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом
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Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом отмечается в России, сообщила в эфире канала «Россия 24» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», – цитирует ее РИА «Новости».
По ее словам, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ уже приличный, много людей переболело «омикроном».
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, при этом, по его словам, болезнь при этом не исчезнет.
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