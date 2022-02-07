 

Western Union решила отказаться от денежных переводов внутри России

07.02.2022, 3:02, Новости дня
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С апреля Western Union перестанет осуществлять денежные переводы внутри России, сообщила компания в письме, направленном банкам-партнерам.

Подлинность письма подтвердил источник РБК на платежном рынке. Представитель Western Union также подтвердил это. Отказ от переводов внутри РФ объясняется их низкой востребованностью. На этом рынке Western Union конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей. Трансграничные переводы Western Union продолжит осуществлять в штатном режиме. В компании отказались сообщать объем переводов в России.

С 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тыс. рублей. С 31 марта перевод внутри РФ через Western Union будет невозможен, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат. Переводы, оформленные до 31 марта, но которые еще не были получены, можно вернуть в отделениях «Почты России».



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