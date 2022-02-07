 

Роскомнадзор потребовал, чтобы проекты “Радио Свобода” удалили десятки публикаций. За отказ грозит блокировкой

07.02.2022, 2:24, Новости дня
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Уведомления русская редакция медиакорпорации получила вечером 4 февраля и в ночь на 5 февраля, сообщил сайт “Радио Свобода”. 

Материалы, которые потребовал удалить Роскомнадзор, – о дочерях и других членах семьи президента России Владимира Путина, о предпринимателе Евгении Пригожине и его бизнесе, а также о разработке нервно-паралитического агента “Новичок”. 

“В письмах ведомство ссылается на требования Генеральной прокуратуры, в которых говорится, что информационные материалы организаций, признанных в России нежелательными и экстремистскими, должны быть удалены из публичного пространства. Роскомнадзор угрожает блокировкой сайтов Радио Свобода в том случае, если публикации не будут удалены в течение одних суток с момента получения уведомлений”, – говорится в статье. 

Более 30 подобных писем получили другие проекты медиакорпорации, в том числе “Радіо Свобода”, канал “Настоящее время”. Директор корпорации Radio Free Europe/Radio Liberty Джейми Флай сказал, что проекты не будут выполнять требования Роскомнадзора.

“Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения”, – заявил он. Требование российского ведомства Флай назвал “вопиющим актом политической цензуры”.

“Настоящее время” отмечает, что 1 февраля Роскомнадзор такое же требование направил телеканалу “Дождь”, радиостанции “Эхо Москвы”, изданиям “Медуза”, “Новая газета”, Znak.com, “Свободные новости”, и порталу “Весьма”. После этого “Медуза”, “Дождь”, “Свободные новости”, “Новая газета” и Znak.com сообщили, что выполнили требование и удалили материалы из списка Роскомнадзора. 

Контекст:

В июне 2021 года Мосгорсуд признал основанные Навальным фонды и штабы экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его самого и его сторонников отступить от своих целей.

В сентябре 2021 года в отношении Навального, а также его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова в РФ возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом, а в январе Навального и ряд его сторонников внесли в перечень террористов в России. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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