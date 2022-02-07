 

В Чехии не нашли доказательств причастности РФ ко взрывам во Врбетице

07.02.2022, 2:18, Новости дня
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Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию складов во Врбетице (восток Чехии), где в 2014 году произошли взрывы, в причастности к которым в Праге обвинили Москву.

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории (военных – ред.) складов во Врбетице», – сообщил в интервью телеканалу CNN Prima NEWS президент Чехии Милош Земан.

Президент критически высказался об исполняющем обязанности директора контрразведки Михале Коуделке. Он, согласно местным СМИ, вскоре должен быть утвержден в должности правительством Чехии.

«Назначение Коуделки директором [контрразведки] находится в компетенции правительства. Если бы это было в компетенции президента, я бы никогда его не назначил», –  отметил Земан.

Он подчеркнул, что пока будет находиться на посту главы государств, не повысит полковника Коуделку до генеральского звания.

Также чешский лидер выступил против направления военнослужащих НАТО на Украину.

«Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным», – отметил Земан, передает ТАСС.

Ранее администрация президента Чехии Милоша Земана сообщила, что доклад разведки о якобы причастности РФ к взрыву на военных складах во Врбетице уничтожен.

Напомним, отношения РФ и Чехии резко обострились после 17 апреля 2021 года. Власти страны обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам, после чего выслали из страны 18 сотрудников российского посольства. МИД РФ ответил зеркально, объявив персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Российская сторона опровергла обвинения, назвав их недостоверными и голословными.

14 мая правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия.

В конце июля посол РФ в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».



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