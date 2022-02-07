Кандидат в президенты Франции по-русски обратилась к жителям России

Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу».

Пекресс заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».

Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны РФ в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.