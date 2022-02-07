Захарова предложила называть представителей НАТО «натистами»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что представителей НАТО следует называть не «натовцами». а «натистами».

Захарова сообщила в Telegram, что «много чести называть их «натовцы». «Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии РФ в отношении Украины», – считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» РФ на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Reuters, ссылаясь на неназванных официальных лиц США назвало число возможных «жертв вторжения».