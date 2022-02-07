 

В Киеве и других городах Украины провели обучение по гражданской обороне, в нем приняли участие сотни людей

07.02.2022, 1:41, Новости дня
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В мероприятии приняли участие более 500 человек, рассказал в Telegram лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий.

Участники обучения отрабатывали навыки обращения с оружием, приемов и правил стрельбы, работы с техникой, проходили тренировки по тактике действий малых групп пехоты, ведению ближнего боя и патрулированию территории, оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых, сообщили в партии.

Кроме того, в рамках военной подготовки участники выезжали на полигон для тренировки по огневой подготовке.

“Когда враг стоит у ворот, есть ориентация: ты за Украину или против. Здесь люди, которые за Украину. Но быть за Украину мало в такой момент. Быть готовыми защищаться, драться, воевать за Украину – это нормально в такой момент. Быть готовыми, знать для гражданского человека, что делать, как защитить свой дом, как сохранять спокойствие на улице, как помогать армии, как организовать медицинскую помощь любому человеку – это нормально в этот момент. В то время как власть говорит: “Не паникуй и забей, готовься к шашлыкам”, мы говорим простую вещь: “Не паникуй! Готовься!” – сказал Билецкий, выступая перед участниками обучения.

На мероприятии, кроме Билецкого, присутствовал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос.

Он заявил, что украинцы от власти не слышат, что им делать, “если завоют сирены”.

“Народ хочет услышать от власти более конкретные шаги, что делать каждому украинцу. И когда мы слышим о том, что не надо нервничать, не надо ждать войны, я всегда говорю, что лучше готовиться к худшему и спасать свой народ”, – сказал он и попросил государство “не мешать” обучению.

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Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org

Обучение в Киеве проходит на территории завода АТЕК в рамках кампании “Не панікуй! Готуйся!”. Первое такое мероприятие провели в столице 31 января, в нем приняли участие более 300 человек.

Также, как сообщает сайт “Нацкорпуса”, 5–6 февраля подобные мероприятия в рамках кампании провели в ряде украинских городов, среди которых Львов, Черкассы, Одесса, Чернигов, Полтава, Кропивницкий.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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