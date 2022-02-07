 

Боррель заявил, что ЕС должен помочь Украине повысить энергетическую устойчивость

07.02.2022, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В то время как мы стремимся решать собственные энергетические и климатические цели ЕС и повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины. С точки зрения энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена к любому конфликту. Однако, как и в остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС”, – заявил он.

Глава европейской дипломатии заявил, что встреча Энергетического совета ЕС – США, которая пройдет 7 февраля в Вашингтоне, “даст возможность добиться еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых в Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электрической сетью, запланированной на 2023 год”.

“Мы также будем работать над увеличением обратных потоков в рамках существующей газовой транспортные инфраструктуры”, – заявил он.

Контекст:

В зимнем сезоне 2021–2022 годов на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены газом на 71%, тогда как в предыдущие годы – в среднем на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале 2021 года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала опускаться.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, как только в ЕС будет разрешен запуск газопровода “Северный поток – 2”, это “послужит решению вопроса о стабилизации цен [на газ] на европейском рынке”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Фургала доставили на допрос в СК

01.09 / Трамп призвал восстановить «патриотическое воспитание» в школах

12.05 / Продавец рассказал, как напавший на школу в Казани приобрел оружие

17.01 / На Украине заявили о тесном контакте с НАТО

13.01 / «Система больше не работает» — фэшн-индустрия бьёт тревогу из-за коронавируса

01.10 / Украинка Костюк выиграла стартовый матч парной сетки Roland Garros

30.11 / Под Офисом президента начали устанавливать каток, двор оградили забором

28.11 / В Великобритании дерево сменило пол

04.11 / Духовник Боровского монастыря схиархимандрит Власий умер от коронавируса

04.02 / В Мьянме после военного переворота заблокировали работу Facebook

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика