Боррель заявил, что ЕС должен помочь Украине повысить энергетическую устойчивость

“В то время как мы стремимся решать собственные энергетические и климатические цели ЕС и повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины. С точки зрения энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена к любому конфликту. Однако, как и в остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС”, – заявил он.

Глава европейской дипломатии заявил, что встреча Энергетического совета ЕС – США, которая пройдет 7 февраля в Вашингтоне, “даст возможность добиться еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых в Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электрической сетью, запланированной на 2023 год”.

“Мы также будем работать над увеличением обратных потоков в рамках существующей газовой транспортные инфраструктуры”, – заявил он.

Контекст:

В зимнем сезоне 2021–2022 годов на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. Перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены газом на 71%, тогда как в предыдущие годы – в среднем на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале 2021 года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а в середине декабря превысила $2000 за 1 тыс. м³, после чего начала опускаться.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, как только в ЕС будет разрешен запуск газопровода “Северный поток – 2”, это “послужит решению вопроса о стабилизации цен [на газ] на европейском рынке”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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