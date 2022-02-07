 

“Красиво, но крайне опасно”. Спасатели показали снежные фонтаны в Карпатах

07.02.2022, 1:40, Новости дня
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Спасатели обнародовали видео, на котором показали снежные фонтаны в Карпатах.

“Явление красивое, но крайне опасное, ведь они образуются сильным ветром возле снежных карнизов. Уважаемые туристы, сейчас в горах очень рискованно. Ночью погодные условия еще больше ухудшатся. По прогнозам синоптиков ночью и в первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17–22 м/с, вьюги”, – предупредили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DsnsZakarpattya/videos/1894150227599960/

5–6 февраля в Карпатах была также опасность схождения лавин, отмечали в ГСЧС.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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