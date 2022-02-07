В Карабахе отвергли обвинения Баку в обстрелах

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опровергло обвинения Баку в обcтрелах с карабахской стороны, заявив, что режим прекращения огня нарушили азербайджанские ВС.

«Распространяемая азербайджанскими СМИ информация, согласно которой подразделения Армии обороны якобы открыли огонь по направлению азербайджанского села Гапанлу – лживая и не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле, на указанном участке режим прекращения огня нарушили азербайджанские ВС», – цитирует сообщение на сайте министерства непризнанной республики РИА «Новости».

Оборонное ведомство Карабаха подтвердило свою приверженность трехсторонним договоренностям о соблюдении режима прекращения огня и призвало Азербайджан «воздерживаться от подобных информационных манипуляций».

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле с армянской стороны позиций вооруженных сил (ВС) республики в Тертерском районе Карабаха.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.