Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх
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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «могул» на Олимпийских играх в Пекине и принесла пятую награду нашей сборной.
Смирнова показала результат 77,72 балла. Олимпийской чемпионкой стала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф (80,28), передает ТАСС.
В предыдущий раз россиянки выигрывали олимпийскую медаль в могуле на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере. Тогда Елизавета Кожевникова взяла бронзовую награду. Смирновой 19 лет. Она является обладательницей бронзовой медали чемпионата мира 2021 года в могуле. Также она победила на этом мировом первенстве в парном могуле, передает РИА «Новости».
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На данный момент в активе россиян на Олимпийских играх пять наград – одна золотая, две серебряные и две бронзовые.
Напомним, лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной РФ первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал также российский спортсмен Денис Спицов.
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