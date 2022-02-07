 

Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх

07.02.2022, 1:34, Новости дня
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Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «могул» на Олимпийских играх в Пекине и принесла пятую награду нашей сборной.

Смирнова показала результат 77,72 балла. Олимпийской чемпионкой стала австралийка Джакара Энтони, набравшая 83,09 балла. Серебро выиграла представительница США Джаэлин Кауф (80,28), передает ТАСС.

В предыдущий раз россиянки выигрывали олимпийскую медаль в могуле на Играх-1994  в норвежском Лиллехаммере. Тогда Елизавета Кожевникова взяла бронзовую награду. Смирновой 19 лет. Она является обладательницей бронзовой медали чемпионата мира 2021 года в могуле. Также она победила на этом мировом первенстве в парном могуле, передает РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

На данный момент в активе россиян на Олимпийских играх пять наград – одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

Напомним, лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной РФ первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал также российский спортсмен Денис Спицов.



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