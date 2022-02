Заявления России об отсутствии планов по вторжению в Украину неправдивы – МИД Великобритании

Глава британского МИД ретвитнула статью газеты The Washington Post, написанную по данным источников журналистов. В статье шла речь о том, что российские войска, находящиеся возле границы Украины, достигли уровня в 70% от необходимого для полномасштабного вторжения. Такие же данные озвучивали собеседники агентства Reuters.

Эксперты, чьи оценки получили The Washington Post и Reuters, говорят, что в случае полномасштабного вторжения Киев будет захвачен “в течение нескольких дней, а жертвами войны станут до 25 тыс. украинских военнослужащих и до 50 тыс. гражданского населения”. Собеседники газеты также считают, что вторжение вызовет гуманитарный кризис, а число беженцев оценивают в 5 млн человек.

Трасс, комментируя эту информацию, отметила, что глубина попыток РФ вести подрывную деятельность и угрожать Украине очевидна.

“Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов вторжения не соответствуют действительности. Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и решимости повысить цену для России, если она предпримет дальнейшие действия”, – добавила она.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—