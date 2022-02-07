Режим ЧП объявлен в Оттаве из-за протестов

Из-за протестов против коронавирусных ограничений в Оттаве объявляется режим чрезвычайного положения, сообщил мэр канадской столицы Джим Уотсон.

Уотсон заявил, что подобное решение «отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей». Кроме того, объявление режима ЧП «подчеркивает необходимость поддержки от других юрисдикций и уровней правительства». По мнению руководства города, режим ЧП обеспечивает «большую гибкость» администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на CP24.

Напомним, Уотсон сказал, что ситуация в городе полностью вышла из-под контроля. В Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста, начатые дальнобойщиками, против коронавирусных ограничений. Глава правительства страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву.