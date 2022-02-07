Папа Римский в ток-шоу рассказал о детском желании стать мясником

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07.02.2022, 0:49, Новости дня
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Папа Римский Франциск заявил, что в детстве хотел стать мясником. Понтифик впервые принял участие в популярном ток-шоу на итальянском телевидении.

В ток-шоу на телеканале Rai3 папа Римский вспомнил, как в детстве видел мясника, у которого на поясе был фартук с карманом, куда мясник складывал деньги. «И я сказал, что хотел бы быть мясником. Когда меня спросили, почему, я ответил: «Вон сколько у него денежек», – приводит слова понтифика ТАСС.

Он сообщил, что увлекался химией и в 19 лет «собирался поступить на медицинский факультет», но «пришло призвание» и «поступил в семинарию».

Кроме того, Франциск заявил: «Есть вопрос, на который я не смог никогда найти ответ: почему страдают дети? Но у меня ответа нет, ответа просто нет. И на этот вопрос могу ответить только, что нужно страдать вместе с ними. В этом был прав Достоевский». Он неоднократно называл Федора Достоевского своим любимым писателем. Также он рассказал, что ему нравится классическая музыка и танго.

Папа Римский назвал чувство юмора лекарством, а также заявил, что ему необходимо общение, друзья. «У меня их немного, но они настоящие. Друзья мне помогают, знают о моей жизни, мне нравится быть с друзьями. Друзья мне придают сил», – сказал он.



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