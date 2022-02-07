В Польшу прибывают войска из США. Из разместят на юго-востоке страны

Всего в ближайшее время в Польшу будут переброшены 1700 американских военнослужащих, они прибывают в страну в рамках договоренностей об усилении военного присутствия США в Польше и на восточном фланге НАТО, рассказал Блащак.

“Они будут действовать в юго-восточной части нашей страны, на восточном фланге НАТО. Это место привлекает наше внимание, но и внимание НАТО и США”, – уточнил он.

В Twitter Блащак подчеркнул, что увеличение численности американских военных в Польше – это ответ на “нарастающий кризис, вызванный агрессивными действиями России”.

Konsekwentnie wzmacniamy bezpiecze * stwo Polski i wschodniej flanki NATO. Przed chwil * na lotnisku w Rzeszowie wyl * dowali * o * nierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej. To nasza sojusznicza odpowied * na narastaj * cy kryzys wywo * any agresywnymi dzia * aniami Rosji. pic.twitter.com/Q5ZHbusTk9

— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) February 6, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

Президент США 2 февраля одобрил отправку в Европу американских военных. Ожидается, что, кроме Польши, контингент из 1 тыс. военных направят в Румынию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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