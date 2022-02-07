 

Байден не увидел «ничего нового» в отношениях РФ и Китая

07.02.2022, 0:04, Новости дня
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После встречи главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в отношениях РФ и Китая не произошло существенных изменений, считает президент США Джо Байден.

Отвечая на вопрос о российско-китайских отношениях, Байден сказал, что не видит «в этом ничего нового», передает РИА «Новости».

При этом Байден ушел от прямого ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу, передает ТАСС.

Напомним, политолог Илья Гераскин, комментируя результаты переговоров лидеров РФ и Китая, отметил, что «поддержка Китаем предложений РФ по гарантиям безопасности означает, что теперь эти две страны определяют погоду на международной арене».



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