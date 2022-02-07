 

Минздрав Австрии потребовал от привитых «Спутником V» проходить вакцинацию

07.02.2022, 0:04, Новости дня
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Закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V», следует из постановления минздрава Австрии.

Минздрав подготовил постановление о порядке исполнения закона, вступившего в силу 5 февраля. В соответствии с постановлением в список признанных вакцин включены зарегистрированные в ЕС, а также две китайских и три индийских вакцины. Российского «Спутника V» в списке нет. Таким образом, привитым «Спутником V» придется повторно проходить вакцинацию. 

Согласно постановлению, людям, уже привитым двумя компонентами российской вакцины, можно будет сделать не три, а только две прививки признанными в ЕС препаратами, чтобы отвечать требованиям закона, передает РИА «Новости» со ссылкой на APA.

В понедельник постановление должен утвердить парламент Австрии.

Напомним, взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в  Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.



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