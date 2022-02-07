 

Боррель сравнил подготовку РФ и ЕС к конфликту

07.02.2022, 0:03, Новости дня
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Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что «в последние годы РФ повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций». В частности, он указал, что РФ «нарастила золотовалютные резервы». По мнению Борреля, Москва «сделала больше», чем сделал ЕС для того, чтобы «справиться с потенциальными перебоями в поставках газа», передает ТАСС.

Напомним, Боррель призвал к созданию стратегических запасов газа в ЕС. Брюссель и Вашингтон заявляют о готовности ввести в отношении Москвы санкции, если РФ «вторгнется» на Украину. При этом на Западе опасаются, что санкции спровоцируют прекращение поставок Россией газа в Европу.



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