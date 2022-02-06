70 лет правления Елизаветы II: 70 фактов о королеве Великобритании

1. Королева родилась 21 апреля 1926 года при помощи кесарева сечения в доме своего дедушки по материнской линии в лондонском районе Мейфэр. Но после коронации она празднует день рождения дважды: 21 апреля – в узком семейном кругу, а в начале июня – официально для всего Королевства. Эту традицию завел в начале XX века король Эдуард VII, который родился в ноябре, но хотел отмечать день рождения в хорошую погоду.

2. Елизавета II происходит из Саксен-Кобург-Готской династии, которая была переименована в династию Виндзор во время Первой мировой войны.

3. Полностью титул королевы звучит так: “Ее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных ее владений и территорий Королева, Глава Содружества, Защитница Веры”.

4. Маленькая Елизавета никак не могла выговорить свое имя и называла себя Лилибет. Это стало ее детским прозвищем, но, даже когда Елизавета стала взрослой, родители и муж Филипп называли ее Лилибет. Сейчас так зовут дочь принца Гарри и Меган Маркл.

5. Никто не предполагал, что Елизавета станет королевой. Во времена правления своего дедушки Георга V она была лишь третьей в очереди на престол. Но после смерти деда в 1936 году, отречения от престола ее дяди Эдуарда VIII в этом же году и коронации ее отца Георга VI в 1937 году Елизавета стала прямой наследницей.

Будущая королева Великобритании, принцесса Елизавета, 1936 год

6. Вторую мировую войну Елизавета и ее младшая сестра, принцесса Маргарет, провели в замке Виндзор. На Рождество 1941 года принцессы придумали проводить во дворце рождественские спектакли, выручка от которых шла в помощь фронту.

7. В октябре 1940 года Елизавета, которой было всего 14, впервые выступила по радио с трехминутным обращением со словами поддержки детям королевства в тяжелое военное время.

8. В феврале 1945-го принцесса вступила в женские отряды самообороны, где прошла подготовку как механик-водитель. Она управляла санитарной машиной и грузовиком. Также она увлекалась плаванием и даже получила сертификат спасателя.

9. Своего будущего мужа, Филиппа Маунтбеттена, греческого принца в изгнании и старшего лейтенанта британского флота, Елизавета впервые увидела в 1934 году, когда ей было 8, а ему 13 лет. В первые минуты знакомства будущие супруги вместе пускали паровозики на игрушечной железной дороге. Гувернантка вспоминала, что Елизавета влюбилась в Филиппа с первого взгляда, но он не проявлял к ней ответных чувств.

10. Родители Елизаветы противились ее браку с Филиппом. У него не было ни состояния, ни королевства. К тому же три его сестры вышли замуж за немецких аристократов, занимавших видное положение в нацистской партии. Большинство родственников Филипа не были приглашены на свадьбу.

11. Выйти замуж Елизавета смогла, когда ей исполнился 21 год. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Супруг Елизаветы II приходился ей троюродным дядей и четвероюродным братом.

12. В Великобритании на тот момент (1947 год) невозможно было приобрести достаточное количество жемчуга, чтобы полностью украсить свадебное платье Елизаветы, и ему пришлось делать запрос за океан. Жемчуг доставили из Соединенных Штатов. За это даже пришлось платить специальный налог, что стало предметом тревоги для короны, поскольку свадебный бюджет тщательно просчитывали.

Свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа

13. По воспоминаниям личного секретаря королевы, ее муж был единственным человеком на Земле, который мог “попросить Ее Величество заткнуться”.

14. Король Георг VI умер 6 февраля. В этот день Елизавета, находившаяся с мужем в Кении, была провозглашена королевой Великобритании. По прилету премьер-министр Черчилль склонил голову перед ней, и даже ее мать сделала реверанс и поцеловала ей руку.

15. Церемония коронации Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве и транслировалась по телевидению. Ее готовили почти полтора года, зато эта коронация стала первой, показанной по телевидению. Ее посмотрели 27 миллионов человек по всей Великобритании.

16. Елизавета II – самый долгоправящий монарх Великобритании. 9 сентября 2015 года в 17:30 по местному времени она побила рекорд королевы Виктории, правившей 23 226 дней 16 часов 23 минуты. Также она является самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

17. За время правления Елизаветы II сменилось 15 премьер-министров, 7 пап римских и 7 архиепископов Кентерберийских.

18. Премьер-министр еженедельно отчитывается перед Елизаветой II о ходе дел в королевстве.

19. Самые сложные отношения у королевы сложились с премьер-министром Маргарет Тэтчер. ”Миссис Тэтчер никогда не слушает, что я ей говорю”, – однажды посетовала королева.

20. Ее Величество крайне редко лично вмешивается в ход политической жизни. Последний раз произошел летом 2019 года, вскоре после того, как премьер-министром стал Борис Джонсон. Тогда королеву хотели уговорить поддержать идею досрочных выборов. Все потому, что Джонсон возглавил парламент в результате партийного голосования, а не общенационального, и для уверенной работы ему была необходима легитимность и большинство в палате общин. Переговоры оказались успешными, и в декабре прошли досрочные выборы, в которых победили консерваторы.

21. Елизавета II царствует, но не правит. Она не влияет на политику страны. Так как она – конституционный монарх, то ее политические решения принимаются правительством после обсуждения с советниками, министрами и главой правительства, но от ее имени. Но, будучи главой государства, именно ей присягает армия, ей вручают верительные грамоты иностранные послы, она принимает глав государств и сама наносит официальные визиты.

22. В 1994 году Елизавета II побывала в Москве и Санкт-Петербурге. Это был единственный в истории визит британского монарха в Россию. В Москве она посетила Кремль, Успенский собор, Большой театр и английскую спецшколу.

23. Если правление королевы Виктории (1837-1901 гг.) считается золотым веком Британской империи, занимавшей четверть земного шара, с населением около 400 миллионов человек, то царствование Елизаветы II пришлось на период распада. Бывшая империя лишилась последних своих колоний, и теперь британская королева – глава Соединенного Королевства и 15 стран Содружества (куда входят некоторые бывшие колонии) с населением 139 миллионов человек.

24. Войдя на трон, Елизавета II стала ежегодно выступать с рождественским обращением к британцам (традицию заложил ее прадед Георг V). Речь королева готовит без помощи премьер-министра. Обычно в ней она говорит о личном.

25. При ней женщины получили больше прав и возможностей: среди них аборты и разводы, защита их трудовых прав и политическое представительство. Так же свободнее в Британии стали меньшинств: при Елизавете представители ЛГБТ-сообщества превратились из парий (бесправных социальных групп, какими они были еще в 1960-е) в равных членов общества, имеющих право на браки и открытую публичную жизнь.

26. Елизавета II является Верховным правителем Церкви Англии. Каждое воскресенье она посещает церковную службу.

27. В 1961 году королева Елизавета и принц Филипп принимали Джона и Жаклин Кеннеди в Букингемском дворце.

28. В 1966-м королева с супругом посетили Барбадос. Королевой Барбадоса Елизавета пробудет еще 55 лет – 30 ноября 2021 года остров официально вышел из-под власти британской монархии, под которой находился аж с XVII века, и стал республикой. В честь этого карибское островное государство устроило праздничные гуляния и ряд торжественных мероприятий, в том числе церемонию инаугурации первого избранного президента Барбадоса Сандры Мэйсон.

29. Королева никогда не ездит в метро. Она спустилась под землю лишь раз, в 1969 году, в честь открытия новой ветки лондонской подземки.

30. Елизавета II является Верховным правителем Церкви Англии. Каждое воскресенье она посещает церковную службу.

31. Королева не носит с собой денег. Только по воскресеньям, направляясь в церковь, она берет с собой 5 или 10 фунтов на пожертвования храму. А в Букингемском дворце стоит персональный банкомат Ее Величества.

32. За 70 лет было всего несколько незапланированных выступлений Елизаветы II: в 1991 году – во время войны в Персидском заливе, в 1997-м – перед похоронами принцессы Дианы, в 2002-м – после смерти королевы-матери, в 2012-м – после празднования 60-летия вступления на престол и в 2020-м – во время пандемии коронавируса и в связи с 75-летием победы во Второй мировой войне. Отдельной речи после смерти ее мужа не было, память принца Филиппа она почтила в рождественской речи.

33. Елизавета II удостоена более чем 387 700 почетных наград и премий.

34. Королева совершила больше 250 официальных визитов в 129 стран мира.

35. У Ее Величества нет паспорта и водительских прав. Хотя это не мешает ей путешествовать и водить автомобиль. Ее сестра, принцесса Маргарет, описывала стиль вождения королевы так – “как у адской летучей мыши”.

36. На королеву невозможно подать в суд.

37. В апреле 2013 года она кардинально изменила порядок престолонаследия. С того момента представители британской королевской семьи обоих полов обладали равными правами на наследование престола по старшинству. Также она разрешила монархам вступать в брак с католиками.

38. Королева носит одежду только британского производства и только ярких цветов, чтобы быть заметной в толпе. А вот в черном она может появляться только во время траура.

39. Елизавета носит сумочки британского лейбла Launer London c короткими ручками, черного, белого или бежевого цветов. С их помощью королева подает сигналы прислуге. К примеру, если она собирается покинуть трапезу в течение ближайших пяти минут, она ставит сумочку на стол.

40. За время своего правления королева успела надеть более 5000 шляп. Среди основных требований, предъявляемых к шляпам: они должны крепко сидеть на голове своей хозяйки даже в ветреную погоду и не мешать ей при посадке в автомобиль.

41. Елизавета II полвека носит обувь одного и того же старомодного фасона (на небольшом каблуке с закругленным носом) фирмы Anello & Davide. Стоит такая обувь примерно 1000-1300 британских фунтов за пару, поэтому монархиня, известная своей бережливостью, старается реже менять обувь, а чаще – набойки. Новые туфли для королевы разнашивает так называемая Золушка – прислуга с таким же, как у Елизаветы II, размером ноги.

42. С 1970 года королева, совершая официальные визиты, всегда выходила общаться с народом. “Если они не будут меня видеть, они перестанут верить, что я существую!” – объясняет она. Правда, в последнее время на публике она появляется крайне редко, предпочитая встречи в закрытом формате или по видеосвязи.

43. В июле 1961 года на ланче у Елизаветы II побывал Юрий Гагарин. Ни один журналист не был допущен на встречу, что породило множество легенд. По одной из них, Гагарин якобы случайно коснулся ноги королевы под столом. В ответ на прикосновение она слегка улыбнулась и… продолжила пить чай.

44. Елизавета II свободно говорит по-французски.

45. Королева покровительствует более чем 600 благотворительным организациям.

46. Королева позировала художникам более 130 раз.

47. Однажды на выставке обнаженной натуры портретиста Люсьена Фрейда королеву спросили: “Фрейд тоже рисовал вас, Ваше Величество?” “Да, но не в таком виде”, – ответила она.

48. Никто, кроме мужа Ее Величества, не имеет права касаться ее на публике. Лишь четыре нарушителя протокола позволили себе приобнять королеву. Ими были два премьер-министра Австралии, Пол Китинг и Джон Говард, канадский велосипедист Луи Гарно и первая леди США Мишель Обама.

49. Назначение премьер-министра — королевская прерогатива. Как правило, монарх назначает главой правительства лидера победившей на выборах партии.

50. При дворе Елизаветы II жили в общей сложности больше 30 корги.

51. Королева вывела новую породу – дорги. Это произошло после того, как одна из ее корги закрутила роман с таксой Пипкин принцессы Маргарет.

Королева Елизавета II, 1980 год

52. Большая часть дворцов и замков, в которых проживает королева и ее родственники, принадлежит государству или находится во владении “Собственности Короны” (независимого коммерческого предприятия, управляющего королевской недвижимостью). Елизавета II владеет Сандрингемским дворцом в Норфолке, дворцами и замками в поместье Балморал в Шотландии.

53. Королева не обязана разглашать состояние своих персональных счетов.

54. С 1992 года королева добровольно согласилась платить подоходный налог и налог на прибыль.

55. Главная резиденция британских монархов – Букингемский дворец – не принадлежит Елизавете II. Она занимает его как бы от лица нации. Правда, с момента смерти мужа в апреле прошлого года Елизавета живет в Виндзоре.

56. The Beatles и Боно, Боб Гелдоф и Том Джонс, Род Стюарт и Мик Джаггер, Элтон Джон и Энни Леннокс, Дэвид Бекхэм и Ральф Лорен, Бенедикт Камбербэтч и Адель, Джоан Роулинг и Кира Найтли — это лишь некоторые из знаменитостей, которые получили из рук королевы орден Британской империи или были посвящены в рыцари.

59. В январе 2006 года Елизавета II передала часть своих полномочий наследнику престола принцу Чарльзу, а в конце 2016-го – членам королевской семьи патронат над 25 структурами.

60. В 1962-м по ее указу впервые для публичных посещений была открыта галерея Букингемского дворца (главная королевская резиденция в Лондоне), где выставляются произведения искусства, принадлежащие королевской семье. Впоследствии было открыто еще несколько залов.

61. За три года до третьего тысячелетия был запущен официальный сайт королевской семьи, в 2007-м – создан YouTube-канал, в 2009-м – аккаунт в Twitter, а в 2013-м – Instagram-страница. Первое собственное сообщение в Twitter Елизавета опубликовала в 2014-м, а в 2019-м сделала первый пост в Instagram.

62. Рост Елизаветы II составляет 163 сантиметра.

63. В мировом кинематографе Елизавету в разные годы сыграли Оливия Колман, Имельда Стонтон, Рейчел Уоллис, Стелла Гоне, Розмари Лич и другие. Но больше других зрителям запомнилась королева в исполнении Хелен Миррен. Она удостоилась премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а также кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале за лучшую женскую роль. Фильм был номинирован на премию «Оскар» как «Лучший фильм».

64. В 2019 году грант на содержание королевы составил 82,2 миллиона фунтов стерлингов. Причем эта сумма не покрывает королевские визиты, церемонии и охрану. Если учесть их, то общие расходы двора доходят до 300 миллионов фунтов в год. Это, конечно, регулярно вызывает негодование республиканской партии и части подданных.

65. Весной 2019 года внук Ее Величества, принц Гарри, и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей, чтобы начать новую жизнь в США. Позже королева лишила их королевских титулов “Его королевское Высочество” и “Ее королевское Высочество”, а принц Гарри также утратил свои военные титулы. За ними остались только приставки “герцог и герцогиня Сассекские”.

66. Повторно ту же процедуру королева провела 13 января 2022 года – Елизавета II лишила королевских привилегий и воинских званий своего младшего сына, принца Эндрю. Это стало реакцией на иск американки Вирджинии Робертс-Джуффре, обвиняющей Эндрю в изнасиловании.

С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо, — говорится в заявлении.

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70. Члены королевской семьи утверждали, что Елизавета II не собирается отказываться от престола в пользу наследников, а свое царствование она считает делом жизни. Но сегодня, в день 70-й годовщины своего правления, королева изъявила желание, чтобы супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем.

Знаю, что когда подойдет срок и мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня. Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, которая продолжит свое верное служение, называли королевой-консортом, – говорится в документе.