 

Сожгла все мосты и отрезала пути к отступлению: почему Людмила Полякова полюбила одиночество

06.02.2022, 23:38, Разное
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28 января исполнилось 83 года Людмиле Поляковой. В фильмографии актрисы – около 100 киноработ, в фильмах она часто исполняла роли женщин властных, а за кадром была совершенно другой, более ранимой и мечтательной.

Людмила Петровна два раза была замужем, у артистки были романы с талантливыми кинорежиссерами, но с юных лет она любила одиночество. Каждый раз, когда Поляковой причиняли душевную боль, она сбегала в свою «крепость». А однажды чуть не умерла.

Травмы

Людмила Петровна – коренная москвичка, но свои первые годы жизни будущая актриса провела в эвакуации в Муроме – ей было всего два года, когда началась война. Своего папу актриса никогда не видела, знала лишь имя – Петр Поляков.

Ее мама работала в автобусном парке, семья жила бедно и делила на двоих маленькую комнату в двухэтажном доме, который местные жители называли «клоповником».

Мама будущей актрисы стремилась наладить свою личную жизнь, а для маленькой Людмилы это было одним из болезненных воспоминаний детства: своих мужчин мать приводила к ним в комнату, где нельзя было уединиться так, чтобы об этом сразу не узнал весь дом.

Будущая знаменитость сгорала от стыда и убегала в парк. Лишь в одиночестве Людмила Петровна успокаивалась и очень долго собирала стеклышки и мечтала о совершенно другой жизни.

В своих фантазиях Полякова была принцессой в башне, и ей там было очень уютно. С того времени одиночество стало для Людмилы Петровны самым комфортным состоянием, а большое количество людей вызывало у нее панический страх.

Творческая профессия

Чтобы не бывать дома, Полякова ходила во все кружки Дома пионеров, принимала участие в творческой самодеятельности, но стать артисткой даже не мечтала. Еще в школе Людмила Петровна была самой высокой в классе и из-за этого сильно переживала. В юные годы Полякова чувствовала себя «здоровенной девицей», не похожей на звезд телеэкрана.

Завершив обучение в школе рабочей молодежи, будущая актриса устроилась воспитательницей. Затем стала учить французский язык, потом работала машинисткой, после занималась переводами. Вскоре увидела объявление о наборе в Щепкинское училище и решила попытать счастья. На вступительных экзаменах Полякова произвела положительное впечатление на Юрия Соломина, и Людмилу Петровну приняли.

Мама ее не поддерживала в этом решении, но никак не запрещала. А гордиться своей дочерью она стала только после того, как начали выходить кинокартины с ее участием.

Кино

В кинематографе Людмила Петровна стала сниматься ближе к тридцати годам. Свою первую значимую роль Полякова исполнила в киноленте «Секретарь парткома», но успех ей принесли роли второго плана, и это случилось спустя десять лет.

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Главной страстью Людмилы Петровны всегда был театр, а потому на телеэкранах артистка чаще появлялась в телевизионных спектаклях и не переживала о том, что в фильмах играет роли второго плана. Но и они запомнились телезрителям нескольких поколений: «Хозяйка детского дома», «Семь дней Надежды», «Бумер», «Есенин», «Казус Кукоцкого», «Каникулы строгого режима». Полякова продолжает сниматься и после восьмидесяти лет.

Влюбленность

В юные годы Людмила Петровна оставалась все такой же мечтательницей, как в раннем возрасте. В студенчестве Полякова была безумно влюблена в Виталия Соломина, а актер об этом и не догадывался и весьма удивился, когда артистка через долгое время поведала ему об этом.

Приблизиться к Виталию Мефодьевичу актрисе не давали и детские травмы, так как те сцены в 6-метровой комнате на всю жизнь исказили ее представления о взаимоотношениях мужчины и женщины. Полякова больше мечтала о романтике, а о телесной демонстрации чувств и думать не хотела.

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Во время первого появления на съемочной площадке артистка познакомилась с кинорежиссером Андреем Смирновым, который казался ей небожителем. Людмила Полякова потеряла голову, у них начался бурный роман.

Но кинорежиссер был женат, и вместе с окончанием киносъемок их взаимоотношения завершились. Когда Смирнов сообщил Поляковой о своем решении, для нее это было настоящей катастрофой. Боль была настолько сильной, что Поляковой больше не хотелось жить. К счастью, все обошлось.

Семья

Со своим первым супругом, артистом Василием Бочкаревым, Людмила Петровна познакомилась еще в студенчестве. Влюбленные вместе учились и выступали в одном театре, стали друзьями. А в дальнейшем артисты поженились и прожили вместе восемь лет. Но у супругов не было детей, а они так мечтали стать мамой и папой.

Бочкарев и Полякова расстались спокойно, сохранив теплые взаимоотношения, и в новых семьях у них получилось осуществить мечту о детях.

Вторым супругом артистки стал летчик, в тридцать пять лет Людмила Петровна родила от него сына.

Но и этот брак не был продолжительным – не выдержал испытания расставаниями, так как когда супруг возвращался из рейса, жена уезжала на гастроли. Муж мечтал, чтобы Людмила Петровна оставила свою профессию и посвятила себя семье, но к этому актриса не была готова.

А затем судьба свела Полякову с Анатолием Васильевым. И вновь артистка была восхищена талантом театрального режиссера. Васильев ее завораживал, он вызывал у Людмилы восторг. Полякова была счастлива просто находиться рядом.

Я вообще люблю жизнь с тех пор, как про себя поняла, что лучшее мое состояние – одиночество.

Все двенадцать лет, которые супруги были вместе, Анатолий Васильев то приближал ее к себе, то отдалял, говоря, что Людмила ему не нужна. В конце концов Полякова написала заявление об увольнении и порвала отношения. Даже спустя двадцать пять лет Людмила Петровна говорила, что так же любит его, но вернуться никогда не хотелось.



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