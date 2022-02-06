Мнение: Размножение экстремизма

Роскомнадзор потребовал у редакций «Радио Свобода»* и «Настоящее время»* удалить материалы, написанные на основе расследований издания «Проект»** и команды ФБК*** Алексея Навального.

РКН сослался на требование Генпрокуратуры, мол, эти публикации распространяют запрещенные в России организации, признанные экстремистскими.

На выполнение требования Роскомнадзор дал сутки.

Но «Радио Свобода»* и «Настоящее время»* выполнять требование отказались.

«Материалы, о которых идет речь, соответствуют нашим редакционным стандартам, и изменять или удалять их по требованию властей каких-либо стран мы не намерены», — заявил директор «Настоящего времени»* Павел Буторин.

Директор медиакорпорации «Радио Свобода» Джейми Флай заявил: «Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения». И добавил, что требования РКН в корпорации считают «вопиющим актом политической цензуры».

К слову, Роскомнадзора разослал требования удалить материалы с упоминанием расследований Навального «Новой газеты», телеканалу «Дождь»*, радиостанции «Эхо Москвы», «Медузе»*, Znak.com, саратовскому изданию «Свободные новости» и магаданскому порталу «Весьма».

В общей сложности Роскомнадзор требует удалить 77 материалов. В их числе — новости о «дворце Путина» под Геленджиком, о расследовании «Он вам не Димон», о недвижимости главы Татарстана Рустама Минниханова, дачах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого. Кроме того, ведомство требует удалить материалы о дорогостоящих нарядах вице-мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой.

Похоже, что дело идет к тому, что само упоминание этих расследований будет приравнено к экстремизму. Теряюсь в догадках, в чем экстремизм этих расследований?

Рис. отсюда

* Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

** Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России

*** Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, внесено в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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