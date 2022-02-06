 

Шмыгаль: 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без пошлин

06.02.2022, 23:27, Новости дня
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“Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлины, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно”, – сообщил премьер.

Он отметил, что к заключению соглашения Украина и Турция шли около 20 лет.

“Соглашение прежде всего положительно повлияет на развитие украинской промышленности и машиностроения. Оно также защищает интересы сторон: например, Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/486247376398708

Контекст:

Соглашение о ЗСТ Украина и Турция подписали 3 февраля 2022 года. В Кабмине ожидают, что подписание документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.

В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном – металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд, сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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