 

Лукашенко допустил нанесение “ракетного удара и не только” по Украине

06.02.2022, 23:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лукашенко упомянул о беспилотнике, из-за которого украинский посол Игорь Кизим получил ноту в министерстве иностранных дел Беларуси.

В МИД Беларуси утверждали, что 24 января беспилотник из Украины незаконно пересек государственную границу Беларуси и вел “нелегальную разведывательную деятельность” в районе военного полигона Брестский. Его якобы посадили. Информацию белорусских дипломатов опровергли в МИД Украины и Государственной пограничной службе Украины. Российское издание The Insider проанализировало сообщения белорусских СМИ о беспилотнике, сравнило его данные с украинскими БПЛА и сделало вывод, что “украинский дрон-разведчик оказался российским”.

Лукашенко настаивал, что беспилотник украинский, и сказал, что его “пришлось сбить, грубо говоря”.

“Дальше полезут – будем действовать жестче”, – отметил он.

“Сейчас дебаты идут у вас, у нас: “Ах, война, война! Украина будет воевать”. Не Украина, а американцы их толкают на войну”, – продолжил он.

Соловьев спросил, как РФ и Беларуси в этой ситуации “повести себя правильно”. 

“Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию – получай!” – ответил Лукашенко.

“Получай что? Ракетный удар по территории Украины?” – спросил пропагандист 

“И не только. Все, что только есть”, – ответил Лукашенко.

Также Соловьев его спрашивал, как будет действовать армия Беларуси, если Украина “начнет войну против Донбасса”. Лукашенко сказал, что она будет вести себя “точно так, как российская”. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Минска, если территория Беларуси будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Guardian – в ответ на обвинения Байдена Путин пожелал ему здоровья

07.11 / «Промышленная политика — больше не ругательство» — подъём Китая заставил американские власти задуматься о производственном секторе

11.11 / Лукашенко заявил о попытках переброски оружия мигрантам на белорусско-польской границе

25.10 / Версия: Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию

13.10 / Генконсульство в Стамбуле начало оказывать помощь морякам судна Mubaris Ibrahimov

13.07 / Экономика: Какие продукты подешевеют в ближайшее время

16.01 / Компания Battery Resourcers в 2022 году введет в эксплуатацию завод по переработке литий-ионных аккумуляторов

25.06 / Масвидаль готов сбросить вес ради боя с Нурмагомедовым

04.01 / США обжалуют отказ суда Лондона в экстрадиции Ассанжа

13.08 / Мнения: Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика