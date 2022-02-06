Лукашенко допустил нанесение “ракетного удара и не только” по Украине

Лукашенко упомянул о беспилотнике, из-за которого украинский посол Игорь Кизим получил ноту в министерстве иностранных дел Беларуси.

В МИД Беларуси утверждали, что 24 января беспилотник из Украины незаконно пересек государственную границу Беларуси и вел “нелегальную разведывательную деятельность” в районе военного полигона Брестский. Его якобы посадили. Информацию белорусских дипломатов опровергли в МИД Украины и Государственной пограничной службе Украины. Российское издание The Insider проанализировало сообщения белорусских СМИ о беспилотнике, сравнило его данные с украинскими БПЛА и сделало вывод, что “украинский дрон-разведчик оказался российским”.

Лукашенко настаивал, что беспилотник украинский, и сказал, что его “пришлось сбить, грубо говоря”.

“Дальше полезут – будем действовать жестче”, – отметил он.

“Сейчас дебаты идут у вас, у нас: “Ах, война, война! Украина будет воевать”. Не Украина, а американцы их толкают на войну”, – продолжил он.

Соловьев спросил, как РФ и Беларуси в этой ситуации “повести себя правильно”.

“Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию – получай!” – ответил Лукашенко.

“Получай что? Ракетный удар по территории Украины?” – спросил пропагандист

“И не только. Все, что только есть”, – ответил Лукашенко.

Также Соловьев его спрашивал, как будет действовать армия Беларуси, если Украина “начнет войну против Донбасса”. Лукашенко сказал, что она будет вести себя “точно так, как российская”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Минска, если территория Беларуси будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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