В Кремле объяснили отсутствие рукопожатия на встрече Путина и Си Цзиньпина

В отсутствии рукопожатий на встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина нет никакой политики, об этом заранее попросили китайские коллеги из-за эпидемиологической ситуации, сообщил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев в эфире «России 1».

«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», – ответил Китаев в программе «Москва. Кремль. Путин» на вопрос, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали друг другу руки во время встречи, передает РИА «Новости».

Китаев добавил, что в данном решении нет никаких политических сигналов. «Абсолютно. Никакой политики. Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса», – подчеркнул глава протокола президента России.

Глава президентского протокола напомнил также, что подобная практика в годы пандемии не редкость. По его словам, во время визита бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель аналогичная просьба не пожимать ей руку поступала и от ее протокола.

На вопрос об отношении Путина к просьбам коллег по изменению протокола на встречах из-за коронавируса глава протокола ответил, что сложно сказать, как сами лидеры относятся, но наш президент относится доброжелательно. «Если от коллег поступают какие-то просьбы, он всегда идет навстречу их пожеланиям», – сказал Китаев.

Поэтому, по его словам, иногда государственные лидеры допускают объятия, а иногда разговаривают через стол.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина была теплой, конструктивной, партнерской и союзнической.

В пятницу в Пекине завершились переговоры лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые продолжались почти три часа.

Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня. Путин также изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности, китайский лидер поддержал Россию.

После переговоров Владимир Путин планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены РФ и Китая достойно выступят на ОИ.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению РФ с Китаем.