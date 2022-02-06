 

Жители Финляндии продолжили поддерживать нейтральный статус страны

06.02.2022, 23:18, Новости дня
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Даже «российская угроза Украине» не изменила того факта, что большинство граждан Финляндии поддерживают нейтральный статус страны и не хотят ее вступления в НАТО, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Мы едва еще говорим о нашей нейтральности, так как считаем ЕС нашей родной основой и пытаемся добиться, чтобы ЕС делал намного больше для собственной безопасности и обороны», – приводит его слова ТАСС.

Однако, как отметил Хаависто, «до сих пор большинство финнов довольны статус-кво». При этом «российская угроза Украине», по его словам, «способствовала дискуссии» об изменении статуса нейтральности. Он утверждает, что «и все больше финнов громче высказывается о членстве в НАТО».

«Хорошо, что мы сейчас ведем эти дискуссии, но я не могу тут обещать скорого решения», – сказал он, добавив, что Финляндия «рада политике открытых дверей» НАТО. Хаависто отметил, что «Финляндия имеет вариант вступления в НАТО, если мы этого захотим и будем технически к этому готовы». Страна «очень внимательно следит за тем, растет ли для нас опасность или угроза в Балтийском море», «пока спокойно».

Согласно опубликованному в середине января опросу , свыше 40% жителей Финляндии по-прежнему выступают против возможного вступления страны в НАТО. Однако сейчас оно впервые опустилось ниже 50%. Вступление в НАТО поддержали 28% – рекордно высокий показатель для страны.



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