Резников: Вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая

Он заявил, что украинская разведка продолжает наблюдение за активностью российских войск вдоль государственной границы Украины, на территории Республики Беларусь и на временно оккупированных территориях Украины – в ОРДЛО и Крыму.

“Сейчас все происходит в рамках наших оценок”, – сказал он.

Резников напомнил, что через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые, согласно заявлениям властей, продлятся до 20 февраля. Министр заявил, что с украинской стороны “делается все необходимое для контроля схожих ситуаций”.

“В пятницу прошли обучение ведомств системы МВД, на которые я был приглашен. То есть, мы действуем планово, скоординированно, чтобы исключить любые провокации”, – сказал он.

Глава Минобороны также напомнил, что в Украине происходит развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и проводятся учения с оборонным оружием, полученным в рамках международной помощи.

“Беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши возможности сопротивления. С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания… Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые уже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло восемь лет назад. Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже не раз говорил раньше. Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая”, – заявил Резников.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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