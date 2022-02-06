 

Резников: Вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая

06.02.2022, 22:43, Новости дня
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Он заявил, что украинская разведка продолжает наблюдение за активностью российских войск вдоль государственной границы Украины, на территории Республики Беларусь и на временно оккупированных территориях Украины – в ОРДЛО и Крыму.

“Сейчас все происходит в рамках наших оценок”, – сказал он.

Резников напомнил, что через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые, согласно заявлениям властей, продлятся до 20 февраля. Министр заявил, что с украинской стороны “делается все необходимое для контроля схожих ситуаций”.

“В пятницу прошли обучение ведомств системы МВД, на которые я был приглашен. То есть, мы действуем планово, скоординированно, чтобы исключить любые провокации”, – сказал он.

Глава Минобороны также напомнил, что в Украине происходит развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и проводятся учения с оборонным оружием, полученным в рамках международной помощи.

“Беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши возможности сопротивления. С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания… Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые уже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло восемь лет назад. Хочу еще раз подчеркнуть, о чем я уже не раз говорил раньше. Долг военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая”, – заявил Резников.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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