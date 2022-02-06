Россия заняла третье место в медальном зачете по итогам второго дня ОИ

По итогам второго дня зимних Олимпийских игр в Китае РФ находится на третьем месте в зачете с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

На второй строчке Швеция с двумя золотыми наградами, а на первом – Норвегия с двумя золотыми и одной бронзовой медалями, передает РенТВ.

Первое «золото» РФ выиграл лыжник Александр Большунов в скиатлоне. В этой же гонке «серебро» взял Денис Спицов. Бронзовую медаль для сборной завоевала в могуле фристайлистка Анастасия Смирнова.

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Также сегодня продолжился командный турнир в фигурном катании. Камила Валиева стала первой в короткой программе, а Марк Кондратюк стал вторым в произвольной. Они принесли в копилку сборной 10 и 9 очков соответственно. Набрав в общей сумме 45 баллов, РФ обошла США и взяла лидерство в таблице. Соревнования продолжатся в понедельник выступлениями в парном катании, танцах на льду и женском одиночном.