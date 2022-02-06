 

Земан заявил, что “не разделяет опасений” по поводу возможного российского вторжения в Украину

06.02.2022, 21:59, Новости дня
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Нынешнюю напряженность он считает “словесной войной” с обеих сторон и хотел бы, чтобы так и оставалось. По мнению Земана, Россия осознает, что больше потеряет от возможного вторжения, чем выиграет.

Также Земан сказал, что не поддерживает отправку чешских войск к восточным границам НАТО.

Кроме этого, он заявил, что как экономист не стал бы безвозмездно предоставлять Украине артиллерийские снаряды, а лучше продал бы их Киеву.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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