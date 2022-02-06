“Мы тут шутки шутим на южной границе?” Лукашенко сказал, что армия Беларуси будет действовать “точно так, как российская” в случае военных действий на Донбассе

“Если они начнут воевать против нас или против России, значит, мы будем воевать, защищать”, – заявил Лукашенко.

Соловьев спросил, как будет действовать армия Беларуси, если Украина “начнет войну против Донбасса”.

“Точно так, как российская, – ответил Лукашенко. – Естественно [это будет совместный ответ]. Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне ж вам объяснять”.

Запись этого фрагмента беседы Соловьев обнародовал в Telegram.

24 января Лукашенко обещал, что развернет “целый контингент белорусской армии”, чтобы “защитить южную границу”. Сейчас на территории Беларуси проходят совместные с РФ военные учения “Союзная решимость – 2022”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Минска, если территория Беларуси будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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