 

В США пригрозили остановить «Северный поток–2» в случае «нападения» РФ на Украину

06.02.2022, 21:04, Новости дня
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«Северный поток — 2» будет остановлен тем или иным способом, если РФ вторгнется на Украину, этот газопровод никогда не введут в эксплуатацию, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

«Северный поток – 2» – это рычаг для нас, а не для [президента России] Владимира Путина. Вы сказали про остановку «Северного потока – 2», но он так и не был запущен. Газ по нему сейчас не идет и не будет идти в течение нескольких месяцев. Это в том числе благодаря дипломатии Соединенных Штатов», – цитирует ТАСС Салливана.

Он также повторил, что если гипотетическое вторжение РФ на Украину все же произойдет, то «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию.

Ранее председатель немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что Берлин надеется, что Вашингтон не станет вмешиваться в ситуацию с «Северным потоком – 2», поскольку это чисто европейский проект.

Также в Германии назвали условие отказа от запуска «Северного потока – 2». Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью Rzeczpospolita заявил, что страна откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток –2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

До этого в в Германии сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2».Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».



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