Как дела, Моргенштерн? – Личное мнение

Ещё недавно Алишерка был во всех хит-парадах. Пластиковый граммофон получал, ругался со всеми, но после интервью с Собчак на несчастного посыпались обвинения.

Алишер не нашёл ничего, чем свалить из страны:



Фото: Соцсети

«Покинул звучит слишком громко, я съе***ся», — объяснил своё поведение Моргенштерн.

Как дела, парень?

А дела у Алишера не очень. Сначала он жил в отеле. Потом снял дом в Эмиратах. Потом он заболел, но вылечился.

Ещё недавно его имя звучало из каждой дырки. Сегодня оказалось, что все забыли, кто такой этот парень.

Величину человека легко понять, насколько он нужен вне привычного социума. Пастернака выслали — стал ли поэт от этого менее значим?

Вот такого же про Моргенштерна не скажешь. Как дела, как дела? Да всем срать.

Одно хорошо — денег у Алишерки много. Нарубил бабла на подростках. Вопил им со сцены что-то. В рекламе снялся, опять же — не помню, что даже рекламировал.

Какое-то время он ещё может пожить хорошо всеми забытый. Как и некоторые неудачники, потерявшие себя в эмиграции, Алишерка вылил ведёрко говна на жителей страны, в которой он заработал денег:

«А вообще я считаю, главная причина валить — грустные, несчастные лица, которые хотят, чтобы ты тоже был грустным и несчастным».

Забавно, насколько недолговечной оказалась популярность парня.

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