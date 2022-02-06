 

В Офисе президента заявили, что угрожающая концентрация российских войск у границ Украины сохраняется, но ситуация “контролируется”

06.02.2022, 20:27, Новости дня
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“Новые сообщения в ряде СМИ о том, что российских войск в состоянии боеготовности вблизи границ Украины не менее 100 тысяч и что стягивание войск только продолжается, доказывают, что предыдущие алармистские сообщения о начале новой эскалации против Украины в конце декабря или в первой половине января были немного неправдивыми. Это доказывает правильность наших призывов к представителям медиа быть взвешенными и избегать алармистской тональности”, – сказал он.

По словам Подоляка, пока неизвестно, сделает ли Россия “критические шаги” для полномасштабного вторжения. Он считает, что следует продолжать как санкционное, так и дипломатическое давление, чтобы российские войска были отведены от границ Украины “в максимальном объеме”.

“Только это может быть достаточно основательным свидетельством того, что эскалационный сценарий абсолютно исключается. Пока же и Украина, и все наши партнеры готовятся к любым возможным сценариям. Ситуация полностью контролируется. Так или иначе, мы не снижаем активность дипломатической работы, чтобы обеспечить постоянную и полноценную деэскалацию”, – сказал советник.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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