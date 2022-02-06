 

Солистка украинской группы Kazka Зарицкая снялась в корсете и показала фигуру после похудения на 30 кг

06.02.2022, 20:26, Новости дня
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Фото в корсете она оставила без подписи и комментариев.

На видео, для которого Зарицкая сняла себя крупным планом, она позировала в белом вязаном наряде, подчеркивающем талию.

Скриншот: kazka.band / Instagram
Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Зарицкая после участия в шоу “Танцы со звездами” осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг, а в январе 2022 года сообщила, что сбросила уже 30 кг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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