Эксперты проинформировали пользователей о настройках Xiaomi, которые необходимо отключить

Профессионалы проинформировали пользователей об интересных фишках Xiaomi. Также рассказали, какие параметры лучше деактивировать.

На сегодняшний день стало известно, что телефоны Xiaomi являются очень востребованными по причине благоприятной цены. Стоимость смартфона является ключевым фактором при выборе пользователями, но Xiaomi представляет широкий ассортимент смартфонов с рядом преимуществ. Профессионалы призывают пользователей обратить внимание на настройки, способствующие лучшему функционированию смартфона.

Владельцев смартфона активация экрана при получении оповещений очень раздражает, к тому же садит телефон. Такую функцию можно деактивировать в настройках. С этой целью нужно открыть раздел «Уведомления» и выбрать строку «Экран блокировки», после этого пункт «Формат» и выбрать «Не показывать уведомления». Также можно отключить функцию активации смартфона во время прикосновения.

Карусель обоев, в том числе не выполняет никакой ключевой функции, а вот батарея с этой функцией разряжается быстрее и растет расход трафика. Если эти настройки активированы, то обои будут меняться автоматически, но скорее всего в этом нет потребности. Во вкладке «Блокировка экрана» необходимо отыскать раздел «Карусель обоев» и отключить эту функцию.

Режим разработчика является функцией, которую могут освоить люди, что интересуются техникой. Например, такая функция обеспечивает возможность проследить активность центрального и графического процессора, также можно активировать оптимизацию MIUI. В остальных случаях, эта функция не пригодится, поэтому ее можно деактивировать. Нужно зайти в раздел «Расширенные настройки» и активировать тумблер, находящийся напротив пункта «Для разработчиков».

Источник: dni24.com