При обрушении навеса в горнолыжном центре в Турции пострадали восемь человек

Навес рухнул в горнолыжном центре «Саклыкент» в турецкой Анталье из-за сильного снегопада, восемь человек пострадали, по предварительным данным, россиян среди них нет.

«В горнолыжном центре «Саклыкент» в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз», – приводит РИА «Новости» сообщение турецкого агентства «Анадолу».

Генконсульство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в инциденте в Анталье

«Да, нам известно об инциденте, россиян среди пострадавших нет», – заявили СМИ в генкольсульстве.

Ранее сообщалось, что в Анталье впервые за 29 лет выпал снег.