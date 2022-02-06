 

Канцлер Германии исключил поставку оружия Украине

06.02.2022, 20:20, Новости дня
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Позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«У федерального правительства многие годы четкий курс, а именно, что мы не осуществляем поставок в кризисные регионы, мы также не поставляем летальное оружие Украине», – цитирует РИА «Новости» главу кабмина.

Он добавил, что подобной же позиции придерживалась бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. По словам Шольца, эту точку зрения одобряло и большинство населения Германии.

«Это было и остается правильным», – заключил Олаф Шольц.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять оружие Киеву, поскольку диалог по урегулированию конфликта продолжается.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.

До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.

Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.



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