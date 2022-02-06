В США заявили о намерении «защищать демократию» на фоне заявления лидеров РФ и Китая

Встреча лидеров РФ и Китая укрепила решимость США «продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру», сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире CNN.

Ведущий CNN задал Томас-Грифнвилд вопрос о том, «что может значить укрепление партнерства РФ и Китая для демократии».

«Мы видели, как это партнерство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократий и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили», – отметила постпред США, передает РИА «Новости».

По ее словам, встреча лидеров РФ и Китая укрепила решимость США «продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC заявил, что санкции США в отношении РФ могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение РФ на Украину».

Напомним, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. РФ и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, а также выступили против «цветных революций» и заявили, что будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.

Стороны также призвали США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, надлежащим образом информировать о своей военно-биологической деятельности, ускорить ликвидацию своих запасов химоружия, и заявили, что будут укреплять координацию двух стран по данным вопросам.