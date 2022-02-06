 

Чиновникам разрешили утилизировать санкционные продукты путем поедания

06.02.2022, 20:11, Разное
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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий поправки в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В тексте документа предложено ввести норму об утилизации изъятых из обращения незаконно ввезённых в Россию товаров путём передачи их федеральным и муниципальным служащим.

Они смогут передать продовольственные товары незащищённым слоям населения, отправить их в розничные сети или утилизировать естественным путём.

– Для того чтобы эффективнее распорядиться санкционными продуктами, необходима качественная экспертиза, а именно государственные служащие является лучшими экспертами, ведь они имеют достаточный опыт употребления пищевых продуктов из стран ЕС, – пояснил депутат Василий Гречкин.

Также в ходе весенней сессии парламентарии намерены рассмотреть подобный законопроект в отношении конфискованного имущества. Это позволит обеспечить жильём, автомобилями и яхтами нуждающихся депутатов и муниципальных чиновников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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