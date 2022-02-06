 

Помощь Смольного для петербургского бизнеса не сопоставима с издержками из-за COVID-ограничений

06.02.2022, 20:00, Новости дня
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Администрация губернатора Александра Беглова должна прислушиваться к мнению предпринимателей, но вместо этого власти создают иллюзию помощи бизнесу в условиях коронавирусных ограничений. К такому выводу пришли рестораторы Северной столицы.

В эфире «BusinessFM Петербург» они раскритиковали программу поддержки, которую разработал Смольный. Обещанные чиновниками выплаты оказались несопоставимы с потерями.

«Мы платим налоги с полной зарплаты, а поддержку получаем из минимальной. Городская власть считает, что этими деньгами — кому-то 100 тысяч, кому-то 300 тысяч — они якобы позволили заведениям выжить. Это не так — минус миллион, полтора, два в течение нескольких месяцев не может компенсироваться тремя сотнями тысяч», — заявил член правления союза «Улица Рубинштейна» Павел Штейнлухт.

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, ранее вынудили многих петербургских предпринимателей продать свой бизнес. Другие решили игнорировать требования Смольного, называя их неоправданно жесткими и противоречивыми. При этом губернатора Северной столицы отказался искать оптимальное решение. Вместо этого он пригрозил заведениям принудительным закрытием.



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