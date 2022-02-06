 

«Радио Свобода» и «Настоящее время» отказались выполнять требование РКН

06.02.2022, 19:59, Разное
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…и удалять статьи о расследованиях Навального.

«Радио Свобода»* и «Настоящее время»* отказались удалять материалы, написанные на основе расследований издания «Проект»** и команды ФБК*** политика Алексея Навального, несмотря на требование Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайтах изданий.

Регулятор потребовал от «Настоящего времени» в течение суток удалить 14 материалов, написанных на основе расследований команды Навального, а также заметку об опросе «Левада-Центра»* и расследовании «Медузы»*.

РКН ссылается на требование Генпрокуратуры, в котором утверждается, что эти публикации распространяют запрещенные в РФ организации, признанные экстремистскими.

«Материалы, о которых идет речь, соответствуют нашим редакционным стандартам, и изменять или удалять их по требованию властей каких-либо стран мы не намерены», — пояснил директор телеканала Павел Буторин.

«Радио Свобода» получила более 40 письменных уведомлений от Роскомнадзора с аналогичными требованиями. Письма также прислали в украинскую, таджикскую, казахскую и татаро-башкирскую службы радиостанции.

Директор медиакорпорации Джейми Флай заявил, что «Радио Свобода» не будет исполнять эти требования Роскомнадзора. «Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения», — сказал он.

В корпорации требования РКН назвали «вопиющим актом политической цензуры».

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Ранее требования Роскомнадзора удалить материалы с упоминанием расследований Навального поступили в редакцию «Новой газеты», а также телеканалу «Дождь»*, радиостанции «Эхо Москвы», «Медузе»*, Znak.com, саратовскому изданию «Свободные новости» и магаданскому порталу «Весьма».

В общей сложности Роскомнадзор требует удалить 77 материалов. В их числе — новости о «дворце Путина» под Геленджиком, о расследовании «Он вам не Димон», о недвижимости главы Татарстана Рустама Минниханова, дачах главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и пентхаусе тезки жены депутата Леонида Слуцкого. Кроме того, ведомство требует удалить материалы о дорогостоящих нарядах вице-мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой.

* Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»** Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России*** Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, внесено в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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