 

Простая баба на диване – Личное мнение

06.02.2022, 19:58, Разное
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Собчак «Повторюша — тётя Ксюша» вознамерилась повторить успех Леночки Блиновской на поляне инстамарафонов. Поскакать там, попастись, деньжат нарубить.

Ничего у неё не выйдет, и вот почему:


Фото: Соцсети

Ответ — на фотографии.

Блиновская — точно такая же, как и потребительницы её продуктов. Плоть от плоти, кровь от крови, неразрывно связана с ними определёнными узами.

Она — простая баба на диване. По-народному некрасивая.

Рядом — пухлый муж, непонятно что из себя представляющий.

Шмот от шОнель и вусмерть отофотошопленное едало на обложке космополитЭна, как высшие маркеры того, что жизнь удалась. Жизнь в парадигме: надуть губы, но не сделать зубы.


Фото: Соцсети

Собчак — тоже некрасивая и, как и Леночка, любит бренды.

Но её некрасивость, хоть и до ужаса всем очевидная, но ненародная, не наша, а какая-то чужеземная, длинномордно-челюстная. Не родная, чуждая.


Фото: Соцсети

И муж у Ксюшади — какой-то странноватый и страшноватый Костя-дрыщ. Возрастной хипстер с баллончиком, портящий стены в Аргентине.

Не на диване уютно попахивает рядом позавчерашней толстовкой и пельменями, как у народной Леночки, а в Перми сидит, на премьере спектакля.

Да ещё и — ишь ты! — отсел! От законной жены отсел!


Фото: Соцсети

Сидит такой важный, строит из себя то ли Кончаловского, то ли Михалкова, то ли Михалкова-Кончаловского, рядом с какой-то другой — приятной, между прочим, женщиной.

Так не бывает в народе.

Неважно, что ты — дочь Собчака, а мамка у тебя — сенатор. Ты — неранговая самка. Не состоялась «как жэна и как жэнщина».

А потому твой марафон не будет востребован от слова «совсем». И неважно, что ты позвала туда тех, кто именует себя Харвадскими прохфессорами. Ничего из этого потребительницам инстамарафонов не нужно.

А что нужно? Да чтобы муж одобрил!

Леночка охотно делится хвалебными отзывами от своих фанаток. Муж одобрил — это высшая похвала в их мире.


Фото: Соцсети

В мире, который Блиновская, в отличие от Собчак, знает и понимает. Она — его часть. Она в нём живёт сама.

Блиновская знает, что вам нужно. Знает, что и как вам впаривать, потому что ей нужно это же самое.

А Собчак нужно совершенно другое: доказать всему миру, что она — выше собственной некрасивости.

Не выйдет, Ксюш, потому что, увы, не выше.

Как-то так.

Источник: Лена Миро



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