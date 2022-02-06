 

“Сегодня мать в ударе”. Тодоренко показала, из-за какого блюда муж отказывается с ней спать

06.02.2022, 19:42, Новости дня
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“Сегодня мать в ударе. Мать готовит гороховый суп”, – пропела телеведущая в ролике.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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