“Сегодня мать в ударе”. Тодоренко показала, из-за какого блюда муж отказывается с ней спать
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“Сегодня мать в ударе. Мать готовит гороховый суп”, – пропела телеведущая в ролике.
Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Контекст:
Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.
Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.
Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.
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