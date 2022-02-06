Врачи рассказали, как приостановить накопление в организме висцерального жира

Висцеральный жир – это жир, который окружает жизненно важные внутренние органы в брюшной полости. Он выполняет защитную функцию внутренних органов от повреждений, поэтому его наличие в организме является нормой. Однако переизбыток висцерального жира может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Даже несмотря на стройную фигуру и постоянный вес, с возрастом количество висцерального жира имеет тенденцию увеличиваться. Основной причиной является возрастная гормональная перестройка организма. Также в группе риска находятся люди, ведущие малоподвижный образ жизни и часто употребляющие в пищу высококалорийные продукты. При этом наличие или отсутствие подкожного жира не имеет отношения к висцеральному.

Переизбыток висцерального жира опасен тем, что организм не справляется с таким количеством жира, в итоге он попадает в виде холестерина, триглицеридов и липопротеидов в кровь человека, что со временем может спровоцировать проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, а именно атеросклероз, инфаркт или инсульт, а также ожирение внутренних органов.

В целях профилактики переизбытка висцерального жира врачи рекомендуют умеренные физические нагрузки, активный образ жизни, полноценный сон. Особенное внимание следует уделять здоровому питанию. В результате многочисленных исследований специалистами было установлено, что хорошей профилактикой и даже одним из методов уменьшения количества висцерального жира является употребление продуктов, богатых растворимой клетчаткой: продукты из цельнозерновой пшеницы, овёс, отруби, бобовые, цветная капуста, орехи.

Источник: inosmi.ru