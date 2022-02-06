 

Названы самые полезные фрукты и ягоды в зимний период

06.02.2022, 19:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты из Гарвардской медицинской школы назвали самые полезные фрукты и ягоды в зимний период. Они богаты витаминами, клетчаткой и минеральными веществами, полезными будут как свежие, так и замороженные или сушеные плоды.
Апельсины, малина, бананы, вишни, гранат, дыня и авокадо насыщают организм калием. Этот элемент нормализует артериальное давление и отвечает за водно-электролитный баланс. Курага и изюм богаты железом, который необходим для образования эритроцитов и роста головного мозга у детей. Клубника, цитрусовые, киви содержат большое количество витамина С. Он поддерживает здоровой иммунную систему и действует подобно антиоксидантам.

Фолаты содержатся в манго, авокадо и апельсинах и нужны для образования эритроцитов, синтеза ДНК, особенно важны при беременности. Флавоноидами называется большая группа соединений, часть из которых – мощные антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного повреждения и способные снизить риск некоторых недугов, включая сердечно-сосудистые заболевания и диабет, ими богаты цитрусовые, ежевика, клюква и вишня.

При этом эксперты отмечают, что нет одного фрукта или ягоды, в которых содержались бы все необходимые организму полезные вещества. По этой причине важен разнообразный рацион, в котором присутствуют плоды разных цветов. Что касается сухофруктов, то употреблять их стоит с осторожностью, ведь в них много углеводов, а также может содержаться сахар.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Ученые: Создан воздушный фильтр, убивающий коронавирус

17.10 / Эксперты назвали самые необычные профессии будущего

08.12 / Свадьба со Смоловым, роскошная жизнь и вилла на Карибах: как живет 19-летняя внучка Бориса Ельцина

21.08 / Эксперты назвали мошеннические схемы подмены номеров телефонов

31.01 / Владимир Веревочкин о жизни в подвале на Арбате, стереотипах в обществе и сериале “Братья”

16.09 / Мнение: 13 идей по борьбе с пьянством

10.02 / ВВП России эквивалентен ВВП всего лишь только одной провинции Гуандун в Китае – так почему же РФ признают мировой державой?

15.12 / NYT: российские хакеры могли получить данные Госдепа США

09.02 / Коронавирус в России: за сутки выявили 15 тысяч новых случаев заражения

25.09 / Об одиночестве человека можно узнать по его манере говорить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика