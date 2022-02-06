Названы самые полезные фрукты и ягоды в зимний период

Эксперты из Гарвардской медицинской школы назвали самые полезные фрукты и ягоды в зимний период. Они богаты витаминами, клетчаткой и минеральными веществами, полезными будут как свежие, так и замороженные или сушеные плоды.

Апельсины, малина, бананы, вишни, гранат, дыня и авокадо насыщают организм калием. Этот элемент нормализует артериальное давление и отвечает за водно-электролитный баланс. Курага и изюм богаты железом, который необходим для образования эритроцитов и роста головного мозга у детей. Клубника, цитрусовые, киви содержат большое количество витамина С. Он поддерживает здоровой иммунную систему и действует подобно антиоксидантам.

Фолаты содержатся в манго, авокадо и апельсинах и нужны для образования эритроцитов, синтеза ДНК, особенно важны при беременности. Флавоноидами называется большая группа соединений, часть из которых – мощные антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного повреждения и способные снизить риск некоторых недугов, включая сердечно-сосудистые заболевания и диабет, ими богаты цитрусовые, ежевика, клюква и вишня.

При этом эксперты отмечают, что нет одного фрукта или ягоды, в которых содержались бы все необходимые организму полезные вещества. По этой причине важен разнообразный рацион, в котором присутствуют плоды разных цветов. Что касается сухофруктов, то употреблять их стоит с осторожностью, ведь в них много углеводов, а также может содержаться сахар.

Источник: profile.ru