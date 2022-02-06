 

Александр Плющенко сменил образ

06.02.2022, 19:41, Разное
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Фигурист сменил образ. Саша Плющенко опубликовал свои фото с новой стрижкой на странице в Instagram.
Не так давно Александру Плющенку исполнилось девять лет. Популярный юный фигурист активно занимается спортом, а также всесторонне развивается. К примеру, Саша Плющенко часто снимается в кино и учавствует в показах.

В этот раз, чтобы органично смотреться на новом проекте, он сменил стрижку, сменив длинные волосы на короткие. Но мальчик очень рад новому образу. Поэтому предложил своим подписчикам оценить свой новый внешний вид.



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