Мнение: Зависимость Европы от российского газа, дорогое электричество в Британии и гравитационные батареи

1. Некоторые страны Европы зависят от российского газа больше, чем на 100%. То есть они импортируют у нас больше газа, чем им нужно для собственного потребления. Так как хранить газ — та ещё морока, они этот газ кому-то выгодно перепродают. Речь идёт о Нидерландах, Австрии и Белоруссии:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/naskolko-germaniia-franciia-i-velikobritaniia-zavisiat-ot-rossiiskogo-gaza-61fbbfff2b26972ed2ac7cf9

Если поставки нашего газа в Европу вдруг прекратятся, как к тому призывают некоторые наши друзья и партнёры, часть европейский стран будет мёрзнуть, а другая часть ещё и потеряет источник для заработка.

2. Впечатляющий рост цен на электроэнергию в Великобритании (при том, что электричество там и так было довольно дорогое):

https://lenta.ru/news/2022/02/03/54/

Стоимость электроэнергии для британцев резко подорожала за последние несколько месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на государственный регулятор Ofgem.

Речь идет о верхнем потолке стоимости электроэнергии, которую ресурсосбытовые компании могут взимать с домохозяйств. С апреля предел установлен на уровне 1971 фунта (204,5 тысячи рублей) в год. Стандартный тариф вырастет на 693 фунта, вариант, предусматривающий предоплату, — на 708 фунтов.

Таким образом, за последний год — с апреля 2021 года — рост составил 54 процента. Лимит тарифов пересматривается дважды в год.

Казалось бы, хороший повод договориться с Россией, попросить газ со скидкой, заключить какие-нибудь новые долгосрочные контракты. Но нет, британский Форин-Офис и британские СМИ упорно продолжают делать нам мелкие пакости и всячески портить с нами отношения.

Если британцы начнут активнее закупать российский газ, при этом искусственный кризис на европейском газовом рынке закончится и цены на газ нормализуются, то может вдруг выясниться, что те «зелёные энергопроекты», от которых критично зависит благополучие британских элит, слишком дорогие и невыгодные по сравнению с нашим газом. Для британских политиков это будет очень больно, поэтому они изо всех сил продолжают крутить свою зелёную шарманку и петь свои заунывные частушки про Россию и Газпром.

3. На Западе думают, как запасать энергию от ветряков и солнечных панелей, чтобы она была доступна, когда не светит солнце и не дует ветер. Распространённым решением являются так называемые гидроаккумулирующие электростанции, которые в периоды избыточной генерации закачивают элетронасосами воду из нижнего бассейна в верхний, а в период недостаточной генерации работают как ГЭС, спуская воду из верхнего бассейна в нижний.

Однако по разным причинам такая технология может быть неприменима (большие габариты установки, отсутствие естественных перепадов высот, дефицит воды). На этот случай разрабатываются «гравитационные батареи» с использованием твёрдых тел:

https://hightech.plus/2021/09/05/pervie-gravitacionnie-batarei-budut-postroeni-v-ssha-do-konca-2021-goda

Американо-швейцарский стартап Energy Vault построит на территории США первое в мире коммерческое хранилище энергии на использовании силы гравитации и механической крановой системы. Для хранения энергии будут использованы 35-тонные блоки, изготовленные из композитного материала, которые при «зарядке» такого хранилища будут подниматься на большую высоту, а при «разрядке» будут опускаться. По данным стартапа, всего 20 кранов смогут запасать столько энергии, что ее хватит для обеспечения 40 тыс. домохозяйств в течение 24 часов, сообщает Siliconcanals.

Система выглядит дорогой и неэффективной, однако на других планетах, где нет воды, наверняка что-то подобное пригодится.