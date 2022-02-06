Стало известно о задержке рейсов в трех аэропортах Москвы

Более 35 авиарейсов задержаны или отменены в трех столичных аэропортах, следует из данных «Яндекс.Табло».

Согласно информации, в аэропорту «Внуково» четыре рейса задержаны, три отменены, в аэропорту «Домодедово» задержаны семь рейсов, а в аэропорту «Шереметьево» отменены 10 рейсов и задержаны 12, передает РИА «Новости».

До этого более 40 авиарейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах из-за непогоды.