Политолог Аркатов охарактеризовал работу команды Беглова как импульсивную и бессистемную

Нужно принять сложное решение и сменить главу Петербурга Александра Беглова, уверен московский политолог Иван Аркатов. Его команда действует порывисто и беспорядочно, убежден специалист.

Эксперт выступил на фоне городского коллапса, возникшего после начала мусорной реформы. Он подчеркнул, что городское управление оказалось в глубоком кризисе, и было бы разумно сменить губернатора в связи с качеством работы его команды.

«Работа, которую оно ведет, отличается импульсивностью и бессистемностью, и не случайно петербуржцы ведут такую активную деятельность в соцсетях по высвечиванию проблем города — они страдают от них едва ли не каждый день и хотят, чтобы их наконец-то начали решать, а не замалчивать. Жители видят, что их любимый Петербург, претендующий на статус второй столицы России, превращается в непонятно что и хотят это прекратить», — пояснил Аркатов.

Обычные граждане не один раз указывали на нелогичность действий городских управленцев. Петербуржцы также размещали в Сети петицию с требованием отставки губернатора.